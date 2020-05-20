Парламент Казахстана принял новый закон о митингах

Митингующим в Казахстане разрешат надевать медицинские маски, а за неправомерные действия отдельных граждан мирные собрания прекращать не будут. В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената, внесенными в законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Таким образом, документ считается принятым и направлен на подпись главе государства.

«Поправки сената не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм. В частности, предлагается установить в центральных частях районов, в городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, исключить такое основание для отказа мирного собрания, как нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободного передвижения граждан, так как такие помехи должны учитываться и предотвращаться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места. Исключить прекращение мирного собрания в связи с неправомерными действиями отдельных его участников, если такие нарушения были устранены, и разрешить использовать в ходе мирного собрания средства индивидуальной защиты здоровья», - сказал в ходе заседания член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин.

Напомним, ранее в сенате депутат Сарсембай Енсегенов сообщал, что внесены поправки о том, что специализированных мест для митингов в каждом городе должно быть не менее трех. Также депутаты предложили исключить обязанность организатора мирных собраний по требованию от участников мирных собраний не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и иные средства, препятствующие распознаванию лица, поскольку вопросы обеспечения общественного порядка относятся к компетенции органов внутренних дел. При этом сенаторы предложили закрепить право организаторов и участников мирного собрания по использованию средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья.

В целом документом сокращаются сроки подачи уведомлений на проведение митингов, определяются места для проведения мирных собраний, а также дается разрешение на проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Законопроект был разработан министерством информации и общественного развития по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего о необходимости либерализации законодательства о мирных собраниях.

Разработанный законопроект подвергли критике казахстанские и международные правозащитные организации, который убеждены, что он не улучшит ситуацию с обеспечением права на мирные собрания.

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