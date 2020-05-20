Строительство начнется уже в этом году
  • 172
Полигон для строительных отходов построят в столице
Фото с сайта столичного акимата

В этом году в столице начнется строительство полигона для централизованного сбора и переработки строительных отходов, сообщается на сайте городского акимата.

«На окраине города сейчас замечаем, что появились несанкционированные места для мусора. Стройкомпании незаконно вывозят туда строительный мусор, в том числе на полигонах после зимы видим, что вместе со снегом привозили стройотходы. Сейчас занимаемся вывозом мусора. Кроме предприятий, также мусор вывозили сами горожане, которые проводили ремонт в квартирах. Несанкционированные места ухудшают экологическую ситуацию», - отметил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Он добавил, что экологическая полиция за подобные действия штрафует нарушителей, но «необходимо прививать культуру чистоты».

Замакима отметил, что в столице необходимо построить полигон для строительных отходов. Акиматом города уже разработан проект, определяется место.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Ливни и понижение температуры воздуха ожидаются в Казахстане
Новости
307 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
С 1 июня в Казахстане запустят 54 поезда
Новости
Большая часть новых случаев COVID-19 в Шымкенте выявлена в результате скрининга
Новости
Штрафы за нарушения режима ЧП в Казахстане вырастут в 10 раз
Новости
На предприятии «Казахмыса» произошла вспышка коронавирусной инфекции