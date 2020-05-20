Полигон для строительных отходов построят в столице

В этом году в столице начнется строительство полигона для централизованного сбора и переработки строительных отходов, сообщается на сайте городского акимата.

«На окраине города сейчас замечаем, что появились несанкционированные места для мусора. Стройкомпании незаконно вывозят туда строительный мусор, в том числе на полигонах после зимы видим, что вместе со снегом привозили стройотходы. Сейчас занимаемся вывозом мусора. Кроме предприятий, также мусор вывозили сами горожане, которые проводили ремонт в квартирах. Несанкционированные места ухудшают экологическую ситуацию», - отметил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Он добавил, что экологическая полиция за подобные действия штрафует нарушителей, но «необходимо прививать культуру чистоты».

Замакима отметил, что в столице необходимо построить полигон для строительных отходов. Акиматом города уже разработан проект, определяется место.