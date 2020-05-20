Токаев предложил проработать на уровне правительств меры по активизации экономического сотрудничества с Ираном

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, сообщает Акорда. Они обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, включая вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

«Президент Хасан Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного использования потенциала железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также мультимодальных коридоров через Каспийское море. В данном контексте иранская сторона отметила важность совместной работы по повышению конкурентоспособности этих транспортных маршрутов для увеличения объемов грузоперевозок», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

В свою очередь Токаев предложил проработать на уровне правительств практические меры по активизации двусторонних экономических связей.

Также они обсудили принимаемые государствами меры по борьбе с COVID-19.

В завершение беседы Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран.