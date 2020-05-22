Причиной смерти детей в Аягозе стала полиорганная недостаточность – Минздрав

Как сообщает «Казинформ», на заседании участники национального превентивного механизма озвучили итоги проведения проверки по случаю гибели четырех воспитанников центра, которую провели вчера.

«Были выявлены дефекты оказания медицинской помощи именно в самом Аягозском детском центре оказания специальных услуг. Имеется лицензия на стационарную помощь, но при этом само здание не соответствует стандартам. Также врач-терапевт ведет прием и осматривает детей. Не имеется данных о том, что дети действительно осматриваются ежедневно. Документация не ведется и соответственно доказать, что дети были осмотрены, не представляется возможным. На сегодня проверка продолжается с привлечением независимых экспертов. По смерти детей следует отметить, что была недооценка состояния. Это повлекло за собой позднюю госпитализацию в межрайонную больницу. На этом уровне дефектов оказания медицинской помощи не было выявлено, потому что дети поступили в тяжелом состоянии с тяжелыми патологиями. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность», - рассказала Бюрабекова.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщила, что не учтена специфика деятельности центра: отсутствуют бассейны, которые необходимы детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, спортивный зал находится в подвале, где нет достаточной вентиляции и освещения, и оборудован инвентарем для взрослых, а также в центре недостаточное количество спортивно-инвентарного оборудования для поддержания физического состояния здоровья воспитанников. Кроме этого, по ее словам, столовая находится в проходном коридоре, и дети отвлекаются на любые входящие и выходящие комиссии, в центре нет нормально оборудованных детских площадок для прогулки, нет пандуса и лифта для спускания детей со второго этажа на первый.

«В учреждении находятся 17 лежащих детей, двое из них госпитализированы. На сегодня они нуждаются в особом уходе. Контроль со стороны проверяющих органов ослаблен в связи с тем, что учреждение находится на отдаленном расстоянии – 150 км. По мнению участников национального превентивного механизма, ведется недостаточная воспитательная работа. Отмечено недостаточное количество воспитательных мероприятий, которые бы учитывали факторы различного возраста детей. Дети не имеют возможности заявить о нарушении своих прав. Неясно, каким образом их права защищены и как они получают обратную связь», - продолжила Азимова.

В целом участники НПМ «пришли к выводу, что учреждение не соответствует своему профилю», и рекомендуют перевести учреждение в областной центр с учетом его специфики.

Ранее министерство труда и социальной защиты населения Казахстана анонсировало масштабные внеплановые проверки во всех 113 медико-социальных учреждениях страны после смерти воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг. В апреле более 10 детей были госпитализированы из интерната в инфекционную больницу с корью, у нескольких детей выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. В соцсетях появилась информация, что они умерли не только от кори, но и от истощения организма.

Занимавшая ранее пост уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин писала в Instagram, что по ситуации в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг она обращалась и к акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, и в прокуратуру, и в департамент полиции региона, «и в итоге была вынуждена обращаться к президенту с просьбой передать дело на расследование в генеральную прокуратуру».

«Летом прошлого года к нам поступило обращение по видео, где дети говорят о сексуальном насилии, воспитатель обратилась в полицию, но администрация учреждения обвинили ее во лжи. В итоге воспитатель приезжала в Алматы для прохождения независимой экспертизы на полиграфе, который показал, что она говорит правду, по всем фактам, которые озвучивает. Затем к нам обращались родители детей, которые воспитываются в этом интернате, с жалобами на условия содержания детей. Более того, дети, которые проходили по делу рамках следствия, были направлены в психиатрическую больницу», - рассказал Саин.

Она считает, что «в маленьком городке, где этот интернат, многие сотрудники, возможно боятся говорить правду, потому что рискуют остаться без работы», поэтому «столько времени тянулась история с расследованием».

«Тем более, что дело в итоге закрыли, хотя мы предлагали помощь в виде привлечения зарубежных экспертов в рамках следствия, этой возможностью пренебрегли. А сейчас в этом же интернате происходит смерть четырех воспитанников!!! Бывший директор интерната, который «уволился по собственному желанию» после представления прокуратуры, назначен на должность руководителя КГУ «Территориальный центр социального обслуживания акимата Аягозского района», - сообщила она.

В МВД взяли на контроль расследование причин смерти детей. Досудебное расследование начато по части 4 статьи 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей).