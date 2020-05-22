Причиной смерти детей в Аягозе стала полиорганная недостаточность – Минздрав

Воспитанники Аягозского детского центра оказания специальных
услуг скончались от полиорганной недостаточности. Об этом на внеочередном
заседании межведомственной комиссии сообщила вице-министр здравоохранения Людмила
Бюрабекова.
Как сообщает «Казинформ», на заседании участники национального превентивного механизма озвучили итоги проведения проверки по случаю гибели четырех воспитанников центра, которую провели вчера.
«Были выявлены дефекты оказания медицинской помощи именно в самом Аягозском детском центре оказания специальных услуг. Имеется лицензия на стационарную помощь, но при этом само здание не соответствует стандартам. Также врач-терапевт ведет прием и осматривает детей. Не имеется данных о том, что дети действительно осматриваются ежедневно. Документация не ведется и соответственно доказать, что дети были осмотрены, не представляется возможным. На сегодня проверка продолжается с привлечением независимых экспертов. По смерти детей следует отметить, что была недооценка состояния. Это повлекло за собой позднюю госпитализацию в межрайонную больницу. На этом уровне дефектов оказания медицинской помощи не было выявлено, потому что дети поступили в тяжелом состоянии с тяжелыми патологиями. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность», - рассказала Бюрабекова.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщила, что не учтена специфика деятельности центра: отсутствуют бассейны, которые необходимы детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, спортивный зал находится в подвале, где нет достаточной вентиляции и освещения, и оборудован инвентарем для взрослых, а также в центре недостаточное количество спортивно-инвентарного оборудования для поддержания физического состояния здоровья воспитанников. Кроме этого, по ее словам, столовая находится в проходном коридоре, и дети отвлекаются на любые входящие и выходящие комиссии, в центре нет нормально оборудованных детских площадок для прогулки, нет пандуса и лифта для спускания детей со второго этажа на первый.
«В учреждении находятся 17 лежащих детей, двое из них госпитализированы. На сегодня они нуждаются в особом уходе. Контроль со стороны проверяющих органов ослаблен в связи с тем, что учреждение находится на отдаленном расстоянии – 150 км. По мнению участников национального превентивного механизма, ведется недостаточная воспитательная работа. Отмечено недостаточное количество воспитательных мероприятий, которые бы учитывали факторы различного возраста детей. Дети не имеют возможности заявить о нарушении своих прав. Неясно, каким образом их права защищены и как они получают обратную связь», - продолжила Азимова.
В целом участники НПМ «пришли к выводу, что учреждение не соответствует своему профилю», и рекомендуют перевести учреждение в областной центр с учетом его специфики.
Ранее министерство труда и социальной защиты населения Казахстана анонсировало масштабные внеплановые проверки во всех 113 медико-социальных учреждениях страны после смерти воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг. В апреле более 10 детей были госпитализированы из интерната в инфекционную больницу с корью, у нескольких детей выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. В соцсетях появилась информация, что они умерли не только от кори, но и от истощения организма.
Занимавшая ранее пост уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин писала в Instagram, что по ситуации в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг она обращалась и к акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, и в прокуратуру, и в департамент полиции региона, «и в итоге была вынуждена обращаться к президенту с просьбой передать дело на расследование в генеральную прокуратуру».
«Летом прошлого года к нам поступило обращение по видео, где дети говорят о сексуальном насилии, воспитатель обратилась в полицию, но администрация учреждения обвинили ее во лжи. В итоге воспитатель приезжала в Алматы для прохождения независимой экспертизы на полиграфе, который показал, что она говорит правду, по всем фактам, которые озвучивает. Затем к нам обращались родители детей, которые воспитываются в этом интернате, с жалобами на условия содержания детей. Более того, дети, которые проходили по делу рамках следствия, были направлены в психиатрическую больницу», - рассказал Саин.
Она считает, что «в маленьком городке, где этот интернат, многие сотрудники, возможно боятся говорить правду, потому что рискуют остаться без работы», поэтому «столько времени тянулась история с расследованием».
«Тем более, что дело в итоге закрыли, хотя мы предлагали помощь в виде привлечения зарубежных экспертов в рамках следствия, этой возможностью пренебрегли. А сейчас в этом же интернате происходит смерть четырех воспитанников!!! Бывший директор интерната, который «уволился по собственному желанию» после представления прокуратуры, назначен на должность руководителя КГУ «Территориальный центр социального обслуживания акимата Аягозского района», - сообщила она.
В МВД взяли на контроль расследование причин смерти детей. Досудебное расследование начато по части 4 статьи 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей).