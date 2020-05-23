Карантин в Западно-Казахстанской области продлен до 15 июня, сообщает портал «Мой город» . Как отметил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев, заболеваемость коронавирусом в регионе не снижается.

«Постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО от 23 мая карантин продлен до 15 июня. Основная причина – в регионе не снижается число заболеваемости. Последние несколько суток прирост заболеваемости составляет 2,8%, 2,5%, 3,8%, 4,1%. Снятие карантина возможно только после того как прирост будет составлять менее 2%», - рассказал Мустаев.

За последние сутки в ЗКО число зараженных увеличилось еще на 10 человек, прирост составил 2,8%. Из 370 зараженных 251 случай – завозной, остальные – контактные. 63 заболевших – медработники, 5 – сотрудники полиции. В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся 144 человека, в провизорном госпитале – 22, в карантинном – 217, еще 1208 человек находятся на домашнем карантине. 226 человек выздоровели.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки КВИ была подтверждена у сотрудника КПО б.в., который контактировал с родственником, вернувшимся из Тенгиза.

«В Сырымском районе объявлен карантин, поскольку один из зараженных в ходе расследования заявил, что после контакта не выходил из дома, хотя выяснилось, что он ездил в город. В Таскалинском районе 5 зараженных – это медработники провизорного госпиталя, трое – сотрудники полиции, остальные контактные. В Теректинском районе коронавирус подтвержден у медработника местного фельдшерского пункта. Женщина контактировала с родственником, вернувшимся из Тенгиза», - проинформировал Мустаев.