Биртанов поручил трудоустроить оставшихся без работы врачей из ЦГКБ Алматы

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поручил руководителю управления здравоохранения города Алматы трудоустроить врачей из Центральной городской клинической больницы, которые пожаловались на то, что потеряли свои места из-за перепрофилирования медучреждения.

«С 5 по 14 мая комиссия из 14 человек, в том числе эпидемиологи национального и международного уровня, лабораторные специалисты, представители профсоюза медицинских работников, общественного совета акимата г. Алматы, медицинских ассоциаций провели расследование по фактам вспышки коронавирусной инфекции в Центральной городской клинической больнице г. Алматы. Сегодня я получил заключение по этому эпидемиологическому расследованию. По результатам были сформированы предложения по дальнейшему устранению подобных нарушений. Для этих целей я дал поручение моему заместителю Людмиле Бюрабековой выехать в Алматы, встретиться с руководителем организации, медицинским персоналом для ознакомления решений комиссии и предпринимаемыми мерами по устранению нарушений», - написал Биртанов в Facebook.

Он добавил, что «сведения будут также переданы в прокуратуру для совместной оценки и принятия дальнейших решений».

«Вместе с тем я поручил местному руководителю управления здравоохранения решить вопросы трудоустройства в другие медицинские организации города на период санитарной обработки объекта и возобновления работы многопрофильного стационара в прежнем режиме, а также решить вопросы дополнительной оплаты труда и социальной поддержки медработников», - сообщил Биртанов.

Глава Минздрава отметил также, что оплата заболевшим сотрудникам ЦГКБ проводится по листам временной нетрудоспособности по мере выздоровления, и с 11 по 23 апреля 350 сотрудникам выплачена надбавка к заработной плате на общую сумму 59 млн тенге за работу с инфекционными и провизорными больными.

24 мая заведующая гинекологическим отделением ЦГКБ Гаухар Амиреева написала Facebook пост, в котором утверждала, что «для многих сотрудников нет рабочих мест, поскольку без соответствующих приказов в считанные дни больницу перепрофилировали в инфекционную, и многие специалисты оказались не востребованы».

«Теперь наши гинекологи, хирурги, травматологи и прочие специалисты остались без работы, без денег, без средств к существованию. Администрация нашей больницы и работники управления здравоохранения не выходят на связь, на наши вопросы нет ответов. Все обещания разобраться в данной ситуации, выяснить, кто виноват и что делать дальше, так и остались пустыми словами. Обещанная комиссия и результаты ее работы, или давно уже вынесли свой вердикт, и держатся в тайне, или так и не были созданы», - подчеркивала Амиреева.

Она также заявила, что «вопрос о компенсации тоже потихоньку замяли».

«Получается, что когда мы были работоспособны и здоровы, когда могли, забыв про сон и семью, вкалывать сутками напролёт, мы были всем нужны. Теперь же, когда нам самим оказалась нужна помощь нашего государства, мы оказались за бортом. Медики – очень терпеливый и трудолюбивый народ, мы не хотим разжигать скандал и привлекать в столь трудное время всеобщее внимание, но обстоятельства опять вынуждают нас писать о наших проблемах в социальных сетях. Мы просим ответы на наши вопросы, нам нужен диалог. Просим соответствующие лица принять меры», - писала медик.