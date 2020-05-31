В Беларуси тысячи людей пришли поставить подписи за кандидата в президенты после задержания ее мужа

По всей Беларуси в воскресенье тысячи людей пришли к местам сбора подписей кандидата в президенты Светланы Тихановской после того, как накануне был задержан руководитель ее предвыборного штаба и популярный видеоблогер Сергей Тихановский, супруг кандидата, передает Еврорадио .

Тихановский намеревался сам участвовать в выборах, однако Центризбирком Беларуси отказал ему, после чего свою кандидатуру выдвинула его жена.

Блогер и его сторонники были задержаны в Гродно во время легального пикета по сбору подписей: одна из женщин пожаловалась сотруднику милиции, что блогер не отвечает на ее вопросы. После этого появился ОМОН.

По факту насилия в отношении двух сотрудников милиции возбуждено уголовное дело. Тихановский и еще несколько человек содержатся в следственном изоляторе на улице Окрестина.

В воскресенье, после сообщений о задержании Тихановского, к местам сбора подписей в поддержку его супруги собрались сначала сотни, а потом и тысячи людей по всей стране – в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, районных центрах. Милиция требует от собравшихся разойтись, считая собрание незаконной акцией. Люди периодически скандируют «Свободу».

Кандидатам в президенты для официальной регистрации необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Выборы в стране пройдут 8 августа.

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