6,1% составит уровень безработицы по итогам года в Казахстане – Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения планирует стабилизировать ситуацию на рынке труда только в июле. Тогда по итогам года уровень безработицы в Казахстане составит 6,1%, сказал во вторник в ходе заседания правительства глава Минтруда Биржан Нурымбетов.

«Мы думаем, что с июля месяца на рынке труда мы стабилизируем ситуацию, и до конца года мы думаем, что безработица будет составлять 6,1%», - сказал Нурымбетов.

По его словам, в этом году обеспечить работой планируется 1 млн 220 тыс. человек, в том числе через государственную программу «Енбек».

«По планируемым программам будет создано 225 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день по «Дорожной карте занятости» мы начали 6,5 тыс. проектов, 5 300 уже начались, 130 тыс. рабочих мест открыли. Из них 35% - это молодежь», - проинформировал министр.

Ранее Нурымбетов говорил о том, что процесс восстановления занятости после снятия режима чрезвычайного положения и ослабления карантинных мер в Казахстане будет сложным. В связи с чем к концу года рост безработицы ожидается с 4,8% до 5,9%.

В правительстве Казахстана не давали оценок того, сколько казахстанцев потеряли работу с начала пандемии коронавируса. Официальная статистика остается стабильной.