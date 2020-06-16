В Пекине запретили выезжать из города на такси

В заявлении транспортного комитета Пекина говорится, что запрет распространяется на любые такси, включая те, которые можно заказать онлайн, а также на попутные машины.

В то же время транспортные управления каждого района города должны усилить контроль за соблюдением строгих противоэпидемических мер на общественном транспорте, включая метро. Необходимо также контролировать загруженность транспорта, регулярно проводить дезинфекцию, а все пассажиры должны обязательно носить защитные маски.

Люди, которые находятся в зонах повышенного риска или были в контакте с зараженными, будут находиться под строгим контролем, им запрещено покидать Пекин, а если же они уже выехали, то должны незамедлительно уведомить власти на местах.

С 11 июня в городе выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей. В прошлую субботу крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай был закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай введен режим военного положения, жителей обязали соблюдать режим самоизоляции, а школы и детские сады приостановили работу. Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем обнаруженный ранее в Ухане, пишет РБК. По его словам, с эволюцией вирус может как ослабевать, так и усиливаться. Он привел в пример, что за 4 дня с момента обнаружения вируса на пекинском рынке, его подтвердили у 79 человек, тогда как при вспышке в Ухане такое число зараженных выявили только через несколько недель после подтверждения вируса.

Тем временем в Ухане не осталось бессимптомных носителей коронавируса, следует из сообщения комитета по здравоохранению города. Все они вышли из карантина после того, как тесты на COVID-19 два раза подряд показали отрицательный результат,

«15 июня в Ухане не было выявлено ни одного бессимптомного носителя COVID-19, также в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в тесный контакт с зараженными. У последних трех пациентов с бессимптомным протеканием болезни два подряд теста на нуклеиновую кислоту коронавируса показали отрицательный результат, группа экспертов официально разрешила выпустить их из карантина», - говорится в сообщении комитета.

С 14 мая по 1 июня в Ухане проводили всеобщую проверку на коронавирус, в результате выявили 300 бессимптомных носителей и 1174 близких контакта.