Гражданской активистке Асие Тулесовой продлили арест до 28 июня. Прокурор Алихан Турганкулов, как сообщила корреспонденту Vласти мать активистки Жанар Джандосова, заявил, что время необходимо для ознакомления стороны защиты с делом.

«Там всего 2 тома, читать нечего», - заметила Джандосова.

Судья Марал Джарилгасова вынесла постановление о продлении ареста.

Суд проходил онлайн. Перед началом процесса в Бостандыкском суде Vласти отправили неверные идентификатор и пароль, из-за чего у корреспондента издания не было возможности посмотреть большую часть процесса. В суде заявили, что, «видимо, ошиблись, отправив с предыдущего процесса (данные – V)».

Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса).

Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва прошлого суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Тулесова была задержана после допроса в полиции в понедельник вечером. Позже общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову.

Освобождения Тулесовой также требуют международные правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International.