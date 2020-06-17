Прокурор заявил, что время требуется на ознакомление с делом
Асие Тулесовой продлили арест до 28 июня
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Гражданской активистке Асие Тулесовой продлили арест до 28 июня. Прокурор Алихан Турганкулов, как сообщила корреспонденту Vласти мать активистки Жанар Джандосова, заявил, что время необходимо для ознакомления стороны защиты с делом.

«Там всего 2 тома, читать нечего», - заметила Джандосова.

Судья Марал Джарилгасова вынесла постановление о продлении ареста.

Суд проходил онлайн. Перед началом процесса в Бостандыкском суде Vласти отправили неверные идентификатор и пароль, из-за чего у корреспондента издания не было возможности посмотреть большую часть процесса. В суде заявили, что, «видимо, ошиблись, отправив с предыдущего процесса (данные – V)».

Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса).

Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва прошлого суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Тулесова была задержана после допроса в полиции в понедельник вечером. Позже общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову.

Освобождения Тулесовой также требуют международные правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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