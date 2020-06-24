Еще в двух регионах Казахстана усилили карантин

Так, в Акмолинской области с 24 июня приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары, а также скрининги и профилактический осмотр. В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа введен режим карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима. В регионе действует запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинар, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий, а также запрещена деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Без крайней необходимости жителям региона старше 65 лет нельзя выходить из дома, также действует запрет на прогулки в парках, посещение родственников.

Вокруг Кокшетау и Степногорска будет установлен периметр карантинной зоны и определены пункты въезда/выезда из них с установкой блокпостов. В города могут заезжать только определенные категории лиц. С 22:00 до 06:00 запрещено передвижение жителей и автотранспорта по территории этих городов.

Между тем в Западно-Казахстанской области в предстоящие выходные дни – с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня - будет ограничено передвижение граждан. Исключения составляют только поездки на работу или обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), выход из дома в магазин или в аптеку вблизи от места проживания и работы, поездки в больницу в экстренных случаях, выгул домашних животных вблизи от места проживания. При этом лицам старше 65 лет выход на улицу ограничен без крайней необходимости.

Также в эти дни будет приостановлена работа ТД, ТРЦ, рынков, торговых сетей, за исключением магазинов у дома, работа общественного транспорта, будут закрыты парки, скверы и иные места отдыха, фитнес-центры и другие спортивные объекты, а объектам общепита будет разрешено работать только на вынос или на летних площадках с количеством посадочных мест не более 30 и с сохранением социального дистанцирования.

С сегодняшнего дня в регионе также ограничено передвижение транспорта с 23:00 до 06:00.