В Казахстане планируют создать мобильную группу узких медспециалистов для консультации граждан

Первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» и советник министра здравоохранения Махаббат Бекбосынова на брифинге в пятницу заявила, что на фоне отмены плановых консультаций в медучреждениях в стране будет создана мобильная группа узких специалистов, сообщает «Казинформ» .

«Везде сейчас есть контактные номера, которые дают возможность связаться с медицинским учреждением. Есть, конечно, определенные проблемы в амбулаторной службе. Мы попросили, чтобы отменили все плановые консультации на амбулаторном звене, оставив только экстренную. Потому что амбулаторная служба сейчас очень сильно перегружена. Я понимаю как кардиолог, что необходима консультация по артериальному давлению или когда появляются боли в области сердца, но для этого будет создана мобильная группа узких специалистов, в которые можно будет обратиться. При этом мобильная группа, которая занимается COVID-19, тоже может передать эту информацию в ПМСП», - отметила она.

Бекбосынова заявила, что в «скорую» поступает множество звонков при проявлении небольших симптомов на коронавирус, а это не дает оказать экстренную помощь нуждающимся в ней.

«На сегодняшний день мы ведем ежедневную статистику по бессимптомным пациентам и легким формам. Около 15 тыс. людей были расценены как бессимптомные носители, около 2 тыс. – как легкая форма заболевания. Такая сводка поступает ежедневно. Очень много звонят пациенты, у которых появляются небольшие симптомы. И они не дают оказать экстренную помощь тем пациентам, которые в этом нуждаются», - сообщила она, отметив, что при проявлении первых симптомов необходимо обратиться в свою поликлинику, так как службы скорой медицинской помощи сейчас перегружены.

Врач отметила, что экспертная группа предложила создать на основе амбулаторной службы дежурные бригады на уровне ПМСП, с которыми могли бы связаться пациенты с начальными, легкими симптомам заболевания и получить консультацию по телефону.

«Еще раз хочу сказать, что скорая медицинская служба должна работать для экстренной ситуации для самых тяжелых категорий больных. Думаю, что принятие этих мер дадут возможность стабилизировать ситуацию по стране», - считает она.

Она отметила, что в 80% случаев болезнь может протекать бессимптомно. При этом в 30% случаев ПЦР-тест может быть неэффективен.

«Часто спрашивают, нужно ли лечить человека, который не имеет проблем со здоровьем? Я думаю, что многие со мной согласятся, и специалисты и просто люди, что принимать таблетки нужно только при наличии симптомов и по рекомендации врача. Пневмония – это не бессимптомные формы, это клинически очерченные формы», - цитирует ее агентство Sputnik Казахстан.

Бекбосынова подчеркнула, что при появлении признаков пневмонии, препараты необходимо принимать по назначению врача. По ее информации, только около 3% из бессимптомных носителей инфекции госпитализируется в стационар с признаками пневмонии.

«По развитию этого заболевания мы выделяем первые 7 дней – это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов 5-7 дней. После этого периода начинает повышаться температура, появляется кашель, на 7-8 сутки в среднем у них появляются признаки пневмонии. И тогда пациент передается в стационар», - указала советник министра.

Она добавила, что при такой тактике пациенты попадают в стационар с начальной стадией пневмонии, а «легкую» пневмонию легче контролировать, чем когда больной госпитализируется в тяжелом состоянии. По статистике, от 5 до 10% таких пациентов нуждаются в реанимации.