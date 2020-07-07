Как правильно инвестировать в кризис?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook эксперты расскажут о стратегиях инвестирования в период кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Эксперты констатируют, что кризис привел в глубокой рецессии, и в самом худшем сценарии COVID-19 обойдется миру в десятки триллионов долларов. Кризис усложнил работу многим инвестиционным компаниям, фондам, и брокерским компаниям из-за общей паники и страха инвесторов потерять вложенные средства. Однако, в последний месяц из-за смягчения карантинных мер в большинстве стран и постепенного возобновления экономической активности, наблюдается постепенное восстановление рынков.

В четверг, 9 июля, в 11:00, Vласть проведет очередную онлайн-встречу, на которой представители инвестиционных компаний расскажут о том, как в целом пандемия повлияла на рынок ценных бумаг и какие изменения происходили на международном и казахстанском фондовом рынке с начала пандемии, каково состояние рынков на сегодняшний день, каких стратегий инвестирования необходимо придерживаться, чтобы инвесторам защититься от потерь, компании каких отраслей увеличили свою капитализацию в период кризиса и почему, а также каковы прогнозы на будущее казахстанского и международного рынка ценных бумаг?

Во встрече примут участие:

- Александр Дронин, заместитель председателя правления BCC Invest,

- Ерлан Абдикаримов, директор департамента финансового анализа Freedom Finance.

Модерирует встречу обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись встречи будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.