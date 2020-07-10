В Алматы прибыли крупная партия медпрепаратов из России

«В международный аэропорт Алматы приземлился первый авиарейс с лекарственными препаратами. Всего сегодня двумя рейсами из России прибывает 55 тонн медикаментов, при этом в составе груза порядка 3 млн упаковок по более 10 наименованиям социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19. В списке «Азитромицин», «Цефтазидим», «Ибупрофен», «Фраксипарин», «Метронидазол», «Цефтриаксон», «Гепарин», «Нимесулид», «Левофлоксацин», «Меропенем» порошок, «Эноксапарин-бинергия» и другие препараты», - проинформировали в акимате.

Здесь отметили, что такие рейсы специальными бортами комитета гражданской авиации будут осуществляться на регулярной основе для насыщения лекарственного рынка и постоянного пополнения аптечных сетей необходимыми препаратами.

В акимате также напомнили, что сертификацию лекарственных средств и препаратов проводят путем декларирования в течение трех дней, и упрощенная процедура позволит оперативно поставлять и обеспечить город лекарствами. В середине июля ожидается прибытие двух партий лекарств из Индии.

«Сразу по прибытии лекарственные препараты распределяются между четырьмя крупными фармацевтическими компаниями для дальнейшей поставки в аптеки. Это сети ТОО КФК «Медсервис плюс», АО «Химфарм», АО «Нобель Алматинская фармацевтическая Фабрика», INKAR», - сообщили в акимате.

Доставленные в срочном порядке препараты относятся к числу первой необходимости и связаны с пандемией. В их числе антибиотики широкого спектра действия. Ввезенные препараты будут переданы дистрибьюторам для дальнейшей поставки.

Помимо груза из РФ дополнительно до конца июля в Алматы поставят порядка 4,2 млн упаковок социально значимых лекарств, добавили в пресс-службе.

В акимате напомнили, что по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева для решения вопросов бесперебойных поставок лекарственных средств активно ведется работа с производителями, крупными поставщиками и дистрибьюторами лекарственных средств. Всего фармкомпаниями с 1 июля отгружено в аптеки 581 тыс. штук социально значимых препаратов.

Кроме того, как сообщил сегодня Сагинтаев, для создания лекарственного стабилизационного фонда Алматы выделено 5 млрд тенге.

«Средства предназначены для беспроцентного кредитования поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка», - отметили в акимате.