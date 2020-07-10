Она принята
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Руководители Фонда медстрахования и СК-Фармация подали в отставку
Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов и ушедший в отставку глава ФОМС Айбатыр Жумагулов, фото Данияра Мусирова

Предправления Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов и председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип подали в отставку, она принята, сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу вечером.

По ее данным, приказы об освобождении руководителей организаций уже подписаны министром здравоохранения.

Освобождения от должностей главы Фонда медстрахования и "СК-Фармация" в пятницу в ходе расширенного совещания правительства потребовал президент Касым-Жомарт Токаев. Он высказал пожелание, что фондом руководил человек "более деловой и менее гламурный".

Президент также отметил, что деятельность руководителей должна быть проверена.

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