Руководители Фонда медстрахования и СК-Фармация подали в отставку

Предправления Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов и председатель правления "СК-Фармация" Берик Шарип подали в отставку, она принята, сообщила пресс-служба Минздрава в пятницу вечером.

По ее данным, приказы об освобождении руководителей организаций уже подписаны министром здравоохранения.

Освобождения от должностей главы Фонда медстрахования и "СК-Фармация" в пятницу в ходе расширенного совещания правительства потребовал президент Касым-Жомарт Токаев. Он высказал пожелание, что фондом руководил человек "более деловой и менее гламурный".

Президент также отметил, что деятельность руководителей должна быть проверена.