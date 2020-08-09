В Бейруте начались массовые протесты с требованием отставки властей

В ночь с субботы на воскресенье в ливанском Бейруте начались массовые протесты. Митингующие стали требовать отставки правительства и заявили, что не доверяют расследованию властей о причинах взрывов в местном порту, сообщает The Bell.

По данным Reuters, в центре Бейрута собралось не менее 7 тысяч человек, митинг перерос в столкновения с полицией.

Как пишет The Guardian, протестующие выражали свое недовольство коррупцией и некомпетентностью руководства страны. С утра на центральной Площади мучеников протестующие установили конструкцию, имитирующую виселицу для ведущих политиков Ливана. Вышедшие на улицы скандировали: «Народ хочет падения режима» и держали плакаты с надписью: «Уходите, вы все убийцы». Многие жители Бейрута вышли с фотографиями погибших во время взрывов родственников с подписями вроде «Мое правительство меня убило».

Спустя несколько часов протестующие прорвались в здание МИД Ливана, сообщает телеканал LBCI — они объявили здание «штабом революции». В здание для переговоров с протестующими вошли сотрудники службы безопасности, передает телеканал. Вместе с этим протестующие захватили здания министерства экономики, министерства энергетики и штаб-квартиру Ассоциации банков Ливана.

Полиция начала применять к протестующим слезоточивый газ и небоевые патроны. Reuters передает, что на месте беспорядков слышны выстрелы, в трансляции местных телеканалов показали несколько человек, раненых резиновыми пулями.

По данным Al Jazeera, в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 782 человека.

Взрыв 4 августа в Бейруте вошел в список самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. В порту города взорвалась аммиачная селитра, которая годами хранилась без соблюдения техники безопасности. Разрушения и ущерб инфраструктуре Бейрута сопоставимы со всем ущербом от гражданской войны и оцениваются в $3-5 млрд, а суммарный ущерб с учетом непрямых потерь — в $15 млрд. Для сравнения: весной Ливан, переживающий жестокий экономический кризис, запросил у МВФ $10 млрд экстренной помощи, гарантий получения которой нет. По последним оценкам, от взрывов погибли около 150 человек, пострадали более 5 тысяч. От 200 до 300 тысяч жителей остались без крова. Это от пятой до десятой части населения столицы Ливана (точных оценок численности населения Бейрута нет).

Взрывы фактически уничтожили надежды на восстановление экономики страны. С начала года инфляция в Ливане достигла почти 60%, а национальная валюта упала к доллару на 80% — это самый масштабный кризис в стране со времен окончания гражданской войны в 1990 году. За несколько недель до взрыва стоимость килограмма говядины и куриного мяса в супермаркетах утроилась. Президент Ливана Мишель Аун пообещал, что все должностные лица, ответственные за взрыв, будут привлечены к ответственности, независимо от их должности. Однако, как пишет The Guardian, мало кто в Бейруте верит в то, что власти, которые несколько лет закрывали глаза на то, что огромные запасы взрывчатого вещества годами хранились в хрупких сараях в самом центре Бейрута, смогут объективно провести расследование аварии.

Антиправительственные акции происходят в Ливане не впервые. В 2019 году граждане вышли на улицы с протестами против экономической ситуации и роста налогов. Ливанцы требовали сформировать независимое правительство технократов, а также решить проблему с коррупцией во власти. Тогда силовики также открывали огонь по протестующим, в результате погиб один человек. Протесты длились несколько недель и привели к отставке премьер-министра Саада Харири.