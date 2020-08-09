В Беларуси проходит основной и заключительный день президентских выборов

В Беларуси проходит основной и заключительный день голосования на выборах президента. В этом году на них представлены пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Избирательные участки открылись в 8 утра и закроются в 20:00, сообщает Еврорадио .

На въездах в Минск этим утром появились бронеавтомобили. Силовики выборочно проверяют автотранспорт. Свидетели говорят, что останавливают автомобили с не минскими номерами.

Нынешние президентские выборы были отмечены рекордной явкой на досрочном голосовании — 41,7%. На предыдущих президентских выборах 2015 года назвали цифру 36,05%, на выборах 2019-го в Палату представителей — 35,77%. Наибольшая явка наблюдалась в Гомельской области — 54,44%, наименьшая в Брестской области — 38,40%, в Минске — 33,40%. Независимые наблюдатели заявляют, что явка в разы завышена.

Эти выборы запомнились тем, что не все претенденты в кандидаты смогли остаться на свободе до дня регистрации в кандидаты. Виктор Бабарико и Сергей Тихановский уже больше двух месяцев находятся под арестом. Вместе с ними десятки активистов и членов инициативных групп.

За время досрочного голосования задержали главу штаба Светланы Тихановской — Марию Мороз. Был задержан на 10 суток и начальник штаба Сергея Черечня — Николай Лысенков.

В субботу также начались первые ограничения доступа к белорусской прессе. Первым был заблокирован новостной сайт AFN.by – один из старейших ресурсов байнета, специализирующийся на финансовой тематике.

После 26 лет бесперерывного правления и регулярных побед на выборах Александр Лукашенко столкнулся с неожиданным поворотом президентской кампании. В 2020 году на этот пост решили баллотироваться 55 человек – рекордное число за всю историю независимой Беларуси. Большинство этих кандидатов столкнулись с проблемами при регистрации, однако из их числа появилось несколько непредсказуемых кандидатов, сумевших мобилизовать граждан страны. Подробнее о нынешней президентской гонке читайте в этом материале.