В Беларуси в основной день выборов президента наблюдаются перебои с интернетом

Белорусские СМИ уже направили запросы о ситуации с интернетом.

В субботу ночью Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь зафиксировал большую волну DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET. Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены, в том числе, сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа. Были совершены атаки в 2:52 и 6:17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты заявил, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по их информации начались проблемы с оборудованием.

«Белтелеком», в свою очередь, связал перебои с доступом к некоторым ресурсам с большим трафиком из-за рубежа. «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — прокомментировал изданию Onliner заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков.

Действующий президент Александр Лукашенко, тем временем, обратился к независимым СМИ Беларуси, пригрозив им «мгновенным ответом», если будут «способствовать дестабилизации обстановки в стране». «Что-что, а вашу позицию я знаю», — заявил он корреспонденту Tut.by, задавшему вопрос о протестных настроениях в стране. «Если вы провоцируете не только на Tut.by, а и на других ресурсах, я это вижу. Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами стану на колени и стану целовать песок? Ведите себя по закону — у нас претензий к вам не будет. Все ваши сторонники, "тутбаевцы" и "Свободы", — вы хотели мордобоя. У меня информации достаточно. Пока мордобоя не было — просто мы вас поставили на место».

В Беларуси проходит основной и заключительный день голосования на выборах президента. В этом году на них представлены пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.В 2020 году на этот пост решили баллотироваться 55 человек – рекордное число за всю историю независимой Беларуси. Однако у большинства из них возникли проблемы при регистрации. Часть претендентов в кандидаты не смогла остаться на свободе до момента ее начало. Виктор Бабарико и Сергей Тихановский уже больше двух месяцев находятся под арестом. Вместе с ними были задержаны десятки активистов и членов инициативных групп. За время досрочного голосования, которое проходило с 4 по 8 августа, задержали главу штаба Светланы Тихановской — Марию Мороз. На 10 суток был также задержан начальник штаба Сергея Черечня — Николай Лысенков.