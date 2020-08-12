Асие Тулесовой назначили полтора года ограничения свободы

В среду 12 августа суд № 2 Медеуского района Алматы назначил Асие Тулесовой наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

«Тулесову Асию Тасболатовну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных статье 378 часть 2 и 380 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить по статье 378 часть 1 наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге) и по статье 380 часть 1 - 1 год 6 месяцев ограничения свободы», - зачитал приговор судья Такен Шакиров.

Судья также постановил зачесть время содержания под стражей с 8 июня по 12 августа из расчета один день за два. Меру пресечения в отношении Тулесовой изменили на подписку о невыезде, суд постановил освободить ее из СИЗО немедленно.

Как сообщает корреспондент Vласти, у Медеуского суда собралось около 40 человек, которые пришли поддержать Асию Тулесову.

«Мы пришли поддержать Асю, поддержать Жанару – маму Аси. Мы ждём, что этого достаточно – того, что она отсидела два месяца в СИЗО. Здесь задерживать даже не имели права. Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Да здравствует Ася-батыр!», - рассказала активистка Сауле Сулейменова.

Гражданская активистка Асия Тулесова находится под стражей с 10 июня. Ее освобождения требовали представители гражданского общества Казахстана и международные правозащитные организации. Тулесову обвиняли в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейским, работавшим на митинге, насилие. Сама активистка ранее так комментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».