Порядка 4,7 тыс. предпринимателей получили отсрочки по кредитам до 1 октября, рассказал в интервью PrimeMinister.kz заместитель председателя правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Абдрахманов напомнил, что с 16 марта до 15 июня отсрочку платежей по кредитам в связи с чрезвычайным положением получили 1 млн 890 тыс. граждан на общую сумму 268 млрд тенге и 12 тыс. предпринимателей на общую сумму 168 млрд тенге. 15 июня был принят новый порядок, который помимо предоставления отсрочки также предусматривал рефинансирование займов пострадавших предпринимателей, а 3 августа агентством были приняты дополнительные меры поддержки предпринимателей в связи с продлением карантина. В частности, был введен более упрощенный порядок рассмотрения и одобрения заявки на отсрочку для предпринимателей, деятельность которых была приостановлена. Они получали отсрочку до 1 октября.

«По состоянию на 10 августа, банками уже одобрено 6 236 заявлений, из которых 1 542 получили рефинансирование и 4 694 предпринимателей получили отсрочку до 1 октября», - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Вместе с тем, как подчеркнул Абдрахманов, приостановление платежей или предоставление отсрочки не являются показателями ухудшения финансового положения или существенного изменения условий кредитного договора. Отсрочка предусматривает перенос платежей на более поздний срок и подписание заемщиком с банком нового графика платежей. В связи с этим отсрочка не является ухудшением кредитной истории заемщика.

Сейчас агентством совместно с Национальным банком реализуется программа льготного кредитования предпринимателей из пострадавших отраслей на пополнение оборотных средств. Общий объем этой программы составляет порядка 600 млрд тенге. Предоставляются займы под оборотный капитал на 1 год по ставке 8% годовых, и уже выдано 3 125 займов почти на 380 млрд тенге.