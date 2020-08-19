«Казатомпром» в 2022 году продолжит сокращать добычу урана

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» объявила о своем намерении продолжить сокращение добычи на 20% в 2022 году по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование.

Как сообщается на сайте компании, в 2021 году «Казатомпром» сохранит производство урана на 20% ниже запланированных объемов в рамках контрактов на недропользование и не намерен увеличивать добычу с целью восстановления объемов потерь, понесенных в 2020 году из-за мер, предпринятых для борьбы с COVID-19. Сейчас компания начинает работу с партнерами по совместным предприятиям по оценке влияния и реализации плана на всех урановых рудниках Казахстана.

Решение компании продолжать сокращать добычу приведет к исключению до 5 500 тонн урана из предполагаемого объема мирового первичного производства в 2022 году, сохранив при этом добычу урана в Казахстане на уровне, аналогичном ожидаемому в 2021 году. Объем производства «Казатомпрома» в 2022 году, в свою очередь, ожидается на уровне 22 000 – 22 500 тонн урана (на 100% основе), что на 20% меньше плановых уровней контрактов на недропользование, составляющих около 27 500 – 28 000 тонн урана. Компания ожидает, что консолидированный объем производства «Казатомпрома» сократится в общей сложности более чем на 20 000 тонн урана (на 100% основе) в сравнении с его предыдущими планами добычи в рамках контрактов на недропользование на период с 2020 по 2022 годы.

«Решение о намерении поддерживать производство на уровне прошлых лет и продлить сокращение производства до 2022 года свидетельствует о том, что мировой рынок урана все еще восстанавливается после длительного периода переизбытка предложения. Мы просто не видим рыночных сигналов и фундаментальной поддержки, необходимых для восстановления темпов подготовки производства в 2021 году и возврата наших рудников, обладающих одним из самых низких показателей себестоимости в отрасли, на полную мощность в 2022 году», - пояснил председатель правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов.

Он добавил, что «рыночная неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, является существенной, но несмотря на ожидаемый дефицит предложения в 2020 году, цены на уран и объемы контрактов на долгосрочном рынке, будучи выше, чем в 2019 году, все же остаются неустойчиво низкими». Поэтому в соответствии со стратегией компании, ориентированной на рынок, «Казатомпром» намерены дальше поддерживать затраты и горно-подготовительные работы на уровне, соответствующем объему производства с учетом 20%-го снижения от плановых показателей контрактов на недропользование, который сохраняется с 2018 года.

«Мы не можем исключить возможность возникновения дальнейших перебоев в производстве из-за COVID-19, учитывая, что принятие мер, необходимых для обеспечения здоровья и безопасности наших сотрудников, будет по-прежнему являться нашим главным приоритетом», - отметил Пирматов.

Как и в предыдущие годы, компания объявляет о своих планах задолго до конца финансового года, чтобы дочерние и совместные уранодобывающие предприятия имели возможность предусмотреть в своих бюджетах на 2021 год необходимые изменения в части капитальных затрат с учетом пересмотренного объема добычи на 2022 год. Решение относительно объема добычи после 2022 года не принято, «Казатомпром» продолжит следить за развитием ситуации на рынке. При этом в компании подчеркивают, что возврат к полному объему добычи в рамках контрактов на недропользование не ожидается до тех пор, пока рынок не продемонстрирует очевидное устойчивое восстановление, а ситуация между спросом и предложением не просигнализирует о потребности в большем количестве урана.