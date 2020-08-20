Глава Минторговли в целом отмечает низкий товарооборот между странами союза
Товарооборот между странами ЕАЭС упал на 3% из-за пандемии – Султанов
фото ЕЭК

Тамара Вааль, Vласть

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отмечает низкий товарооборот между странами Евразийского экономического союза. А за время пандемии он и вовсе упал на 3%, сообщил он в четверг в ходе отчетной встречи с населением.

«В Евросоюзе товарооборот между странами его членами доходит до 63% от всей торговли. К сожалению, внутри Евразийского союза товарооборот составляет всего лишь 14%. И то на фоне пандемии он упал до 11%», - констатировал Султанов.

Он отметил, что Казахстан – большая страна с низкой плотностью населения. Города также находятся на большом расстоянии друг от друга и от внешних рынков.

«Поэтому у нас стоит вопрос не только создания конкурентного продукта, но и его продвижения на рынки и продажи за рубеж – его надо вести за тридевять земель в Европу или Америку. И так далеко выгодно возить только узкоспециализированные товары. Поэтому важно развивать торговлю в первую очередь с ближайшими соседями, как это происходит в других объединениях», - отметил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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