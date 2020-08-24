Немецкие врачи подтвердили, что Навальный был отравлен

Клинические исследования указывают на отравление политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщили в клинике Шарите, куда накануне госпитализировали оппозиционера.

«Навальный все еще находится в искусственной коме, но на данный момент никакой серьезной угрозы жизни нет. Клинические исследования показывают, что была интоксикация ингибиторами холинэстеразы, конкретная субстанция на данный момент неизвестна», — сообщили в клинике, уточнив, что яд оказывает сильное действие на организм, что было доказано независимыми исследованиями.

По словам врачей, сейчас Навального лечат препаратом атропин, но каким будет исход болезни пока неясно, так как отравление может сказаться на работе нервной системы.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу 20 августа. Во время полета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В больнице скорой медицинской помощи №1 Навальный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навального уверены, что он был отравлен, российские врачи версию отравления исключали.