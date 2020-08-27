Казахстанские учителя не получат доплаты в случае заражения COVID-19 – Аймагамбетов

В министерстве образования и науки не планируют выплачивать учителям компенсации, если они заразятся коронавирусом в дежурных классах. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Будут ли выплачивать компенсацию учителям, которые работают в дежурных классах, так же как и медикам, если они заболеют коронавирусной инфекцией на работе?», - поинтересовались журналисты.

«Нет», - заявил Аймагамбетов.

Вместе с тем, отметил он, есть соответствующие требования по допуску учителей к работе в дежурных классах. К рабочему процессу не будут привлекать беременных и педагогов старше 65 лет, если у них есть хронические заболевания.

«Нужно следить за температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения», - также подчеркнул министр.