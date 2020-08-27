Казахстанские учителя не получат доплаты в случае заражения COVID-19 – Аймагамбетов

Такой вопрос в ведомстве не рассматривают
Тамара Вааль, Vласть
В министерстве образования и науки не планируют выплачивать учителям компенсации, если они заразятся коронавирусом в дежурных классах. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов.
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