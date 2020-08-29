Первые рейсы могут быть запущены в начале сентября
​Узбекистан готовится к постепенному возобновлению авиасообщения с Казахстаном
Фото с сайта commons.wikimedia.org

С сентября Узбекистан планирует начать поэтапное возобновление регулярного авиасообщения с Казахстаном. Первые рейсы могут быть произведены в начале сентября, сообщает Gazeta.uz.

Помимо Казахстана страна намерена постепенно восстанавливать авиасообщение с Турцией, ОАЭ и Беларусью.

«При этом пассажиры, допущенные к воздушному судну из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией („красная зона“), должны предоставить справку с отрицательным результатом только ПЦР-теста на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском или русском языках», — говорится в сообщении Минтранса Узбекистана.

Пассажиры из стран с «желтым» уровнем карантина также должны предоставить сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы результаты ПЦР-теста или экспресс-теста.

Изначально Минтранс Узбекистана планировал возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, ОАЭ, Россией и Казахстаном в июле-августе, но пока осуществляются только «вывозные» рейсы для возвращения граждан.

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