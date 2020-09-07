Состояние политика улучшилось
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Навального вывели из искусственной комы
Фото АР

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося с 22 августа на лечении в университетской клинике «Шарите» в Берлине, улучшилось, говорится в заявлении врачей, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

«Было принято решение вывести пациента из искусственной комы, которую ранее поддерживали медикаментами. Пациента постепенно отключат от аппарата ИВЛ», — говорят медики.

Алексей Навальный уже реагирует на обращения, однако исключать долгосрочные последствия тяжелого отравления все еще нельзя.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу 20 августа. Во время полета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В больнице скорой медицинской помощи №1 Навальный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навального уверены, что он был отравлен, российские врачи версию отравления исключали.

Навального разрешили транспортировать на лечение в Германию 22 августа.

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