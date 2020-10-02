Евросоюз согласовал санкции против Беларуси

Страны Евросоюза согласовали санкции против Беларуси в связи с ситуацией в стране. Как сообщает Русская служба ВВС , ограничения затронут около 40 человек, при этом Александр Лукашенко в этот список не входит.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкционные списки были подготовлены заранее, а письменная процедура их утверждения – чисто технический момент.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что включение Александра Лукашенко в санкционный список могло бы подорвать усилия по вовлечению его в переговорный процесс. Однако если он не сможет наладить диалог с народом, в отношении него могут быть введены санкции в дальнейшем.

Ранее лидеры стран ЕС не признали президентские выборы в Беларуси свободными, призвали провести новые и выступили за мирный транзит власти.

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.