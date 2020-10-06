В Казахстане разработают законопроект, регулирующий деятельность социального предпринимательства. Об этом сообщил спикер сената парламента Маулен Ашимбаев на встрече с социальными предпринимателями, сообщает пресс-служба сената.

Отметив, что это важная сфера для развития малого и среднего бизнеса, занятости населения, решения социальных проблем и поддержки граждан с ограниченными возможностями, Ашимбаев подчеркнул, что в дальнейшем со стороны государства планируется оказать реальную поддержку этой отрасли.

«Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание. Даны конкретные поручения президента. Поэтому в предстоящий период со стороны государственных органов должна быть оказана систематическая поддержка социальным предпринимателям. Необходимо уделять особое внимание вопросам расширения возможностей людей с особыми потребностями и социально уязвимых групп, чтобы они могли заниматься предпринимательством и решать вопросы трудоустройства. В целом одним из ключевых шагов в данном направлении является принятие закона, регулирующего деятельность социального предпринимательства и определяющего эффективные механизмы поддержки со стороны государства», - сказал он.

Председатель сената отметил, что необходимо совместно разработать законопроект, с учетом мнений и предложений тех предпринимателей, «которые успешно реализуют социальные проекты».

По словам Ашимбаева, в Казахстане отсутствует законодательная база в сфере регулирования отношений соцпредприятий, а также отсутствует необходимый уровень взаимодействия между государственными структурами и социальным бизнесом.

Он также сообщил, что при сенате будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой законопроекта по поддержке и развитию социального предпринимательства. Работа будет вестись совместно с мажилисом.