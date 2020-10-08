МИД Казахстана заявил о попытках захвата предприятий казахстанских инвесторов в Кыргызстане

Ведомство призвало Кыргызстан обеспечить безопасность казахстанских граждан
Министерство иностранных дел Казахстана призвало Кыргызстан обеспечить безопасность казахстанских инвесторов, предприятия которых подверглись нападениям, а граждане Казахстана – угрозам физического насилия.
Еще по теме:
- Казахстан будет исходить из национальных интересов при решении об использовании сил ОДКБ в Беларуси
- МИД Казахстана не будет направлять ноту Узбекистану из-за наводнения в Туркестанской области
- Порядка 1 тыс. граждан Казахстана возвращены домой за сутки – МИД
- В Южной Корее находится более 35 тысяч казахстанцев
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые