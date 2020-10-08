МИД Казахстана заявил о попытках захвата предприятий казахстанских инвесторов в Кыргызстане

Министерство иностранных дел Казахстана призвало Кыргызстан обеспечить безопасность казахстанских инвесторов, предприятия которых подверглись нападениям, а граждане Казахстана – угрозам физического насилия.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике. Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников – граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны», - говорится в заявлении МИД.

Ведомство призвало кыргызскую сторону «незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана».