Правительство одобрило проект газификации алматинской ТЭЦ-2

Во вторник на совещании под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина принято решение по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба главы кабмина.

«Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростанции, с учетом общественного мнения, одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выбранный вариант газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру, при этом минимизируется воздействие на окружающую среду: отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, низкий уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа.

Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года.

Напомним, что предлагалось четыре варианта перевода ТЭЦ на газ. Первый вариант – реконструкция существующих энергетических котлоагрегатов для сжигания газа. Стоимость этого проекта – 98,4 млрд тенге, без учета затрат на строительство внешнего газопровода за пределами ТЭЦ-2, срок реализации – 4 года. Этот вариант позволит снизить выбросы оксидов азота в воздухе более чем в 5 раз, оксидовсеры и золы – до нуля.

Второй вариант – это модернизация существующих котлов для сокращения выбросов оксидов азота и установку современного газоочистительного оборудования. Стоимость этого проекта – 159,4 млрд тенге, срок реализации – 7 лет. Годовой расход угля – свыше 3,1 млн тонн, выход золошлаковых отходов – более 1,3 млн тонн. Выбросы оксидов азота будут не более 500 мг на кубический метр, оксидов серы – 200, золы – 40.

Третий вариант – использование газотурбинных технологий с когенерацией и реконструкция существующих котлов с установкой дополнительного современного газоочистительного оборудования. Резервирование энергоснабжения обеспечивается существующими модернизируемыми котлоагрегатами на угле, подвод резервной линии внешнего газопровода в этом варианте не требуется. Стоимость этого проекта – 314,9 млрд тенге, без учета затрат на строительство внешнего газопровода, срок реализации – 7 лет. Годовой расход угля при этом варианте составил бы более 1,8 тонн, газа – 721,6 млн кубометров, выход золошлаковых отходов – 743,6 тонн, выбросы оксидов азота сократились бы на существующих котлах в 1,3 раза, на КоГТУ – в 13 раз, оксидов серы – в 7,5 раз, золы – в 20 раз.

Четвертый вариант – строительство новой ТЭЦ. Срок реализации этого проекта – 5 лет, стоимость – 273,8 млрд тенге, годовой расход газа – 1 356,7 млн кубометров. Этот вариант предусматривал, что выбросы оксидов азота снизятся в 13 раз, оксидов серы и золы – до нуля.