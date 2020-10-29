Этническому казаху из Синьцзяна предоставили статус беженца в Казахстане

Заявления Маликулы о предоставлении статуса беженца рассматривалось с ноября 2019 года. Этнический казах получил статус беженца сроком на год.

37-летний Багашар Маликулы переехал в Казахстан из Китая в 2015 году. Тогда он получил вид на жительство и удостоверение оралмана. Но в ноябре 2016 года при визите родителей в Синьцзяне мужчину задержали полицейские, конфисковали документы и неоднократно допрашивали. Боясь дальнейших преследований, Маликулы в январе 2017 года пешком перешел границу и сбежал в Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что сообщения правозащитников о происходящем в китайском Синьцзяне «не соответствуют действительности», а министр иностранных дел признает, что «этнические казахи действительно находились в центрах переобучения», но настаивает, что теперь их там нет.