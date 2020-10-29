Он будет действовать в течение года
Этническому казаху из Синьцзяна предоставили статус беженца в Казахстане
Фото с сайта azattyq.org

Управление миграционной службы департамента полиции Алматинской области выдало статус беженца этническому казаху Багашар Маликулы, сбежавшему из Китая, сообщает Медиазона. Центральная Азия со ссылкой на активиста «Нағыз Атажұрт» Серикжана Билаша.

Заявления Маликулы о предоставлении статуса беженца рассматривалось с ноября 2019 года. Этнический казах получил статус беженца сроком на год.

37-летний Багашар Маликулы переехал в Казахстан из Китая в 2015 году. Тогда он получил вид на жительство и удостоверение оралмана. Но в ноябре 2016 года при визите родителей в Синьцзяне мужчину задержали полицейские, конфисковали документы и неоднократно допрашивали. Боясь дальнейших преследований, Маликулы в январе 2017 года пешком перешел границу и сбежал в Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что сообщения правозащитников о происходящем в китайском Синьцзяне «не соответствуют действительности», а министр иностранных дел признает, что «этнические казахи действительно находились в центрах переобучения», но настаивает, что теперь их там нет.

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