Этническому казаху из Синьцзяна предоставили статус беженца в Казахстане

Он будет действовать в течение года
Управление миграционной службы департамента полиции Алматинской области выдало статус беженца этническому казаху Багашар Маликулы, сбежавшему из Китая, сообщает Медиазона. Центральная Азия со ссылкой на активиста «Нағыз Атажұрт» Серикжана Билаша.
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