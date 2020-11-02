В Казахстане возродят художественные советы
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Токаев подписал закон, которым вводится адмответственность за использование фонограмм

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», сообщает Акорда.

Напомним, что закон предусматривает возрождение в Казахстане художественных советов, отечественным артистам придется заранее информировать зрителей о том, как планируется проводить концерт, а для организаторов концертов устанавливается ответственность, если исполнитель будет вести себя неподобающим образом или нецензурно выражаться.

Кроме того, законом регламентируются вопросы деятельности электронной библиотеки, государственным библиотекам и музеям предоставляется право оказывать платные услуги.

Более подробно о нормах нового закона Vласть писала ранее:

Административную ответственность за использование фонограмм введут в Казахстане

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