Токаев подписал закон, которым вводится адмответственность за использование фонограмм

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
культуры», сообщает Акорда.
Напомним, что закон предусматривает возрождение в Казахстане художественных советов, отечественным артистам придется заранее информировать зрителей о том, как планируется проводить концерт, а для организаторов концертов устанавливается ответственность, если исполнитель будет вести себя неподобающим образом или нецензурно выражаться.
Кроме того, законом регламентируются вопросы деятельности электронной библиотеки, государственным библиотекам и музеям предоставляется право оказывать платные услуги.
Более подробно о нормах нового закона Vласть писала ранее: