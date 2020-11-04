Граждане стран ЕАЭС будут иметь равные права на пенсионные отчисления и перевод их в нацфонды

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза», которым предусматривается предоставление равных прав трудящихся по отчислению пенсионных накоплений, а в случае возвращения на родину, – на перевод этих денег в национальные пенсионные фонды.

«Вступление соглашения в силу позволит урегулировать проблемные вопросы в системе пенсионных отчислений трудящихся. В частности, будут обеспечены равные права трудящихся граждан в государствах трудоустройства, будут урегулированы вопросы экспорта пенсии», - сказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

В частности, законопроектом предусмотрены участие трудящегося в пенсионной системе государства трудоустройства и право его обращения за назначением пенсии, а также порядок определения и реализации права на пенсию, исчисления размера пенсии трудящегося, а также положения по защите персональных данных в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС в сфере пенсионного обеспечения. При этом предоставляется право на получение пенсии на территории государства проживания, в связи с чем соглашением предусматривается перечисление назначенной пенсии в государство проживания пенсионера.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, в Республике Казахстан трудящимся мигрантам будут осуществляться пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных обязательных пенсионных взносов в порядке и на условиях, которые установлены пенсионным законодательством Республики Казахстан. А именно: при достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; при единовременной выплате наследникам.