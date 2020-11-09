Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него повысилась температура, поэтому он изолируется. Тест показал, что у главы государства коронавирус, передает Громадское .

«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», - написал президент в своем Facebook.

В офисе президента отметили, что у Зеленского есть все необходимые инструменты, чтобы исполнять свои обязанности из режима самоизоляции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Зеленскому скорейшего выздоровления.

"Казахстан и Украина обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь", - написал Токаев.

Летом коронавирусом переболела супруга Зеленского.

Украина переживает вторую волну коронавируса, которая не идет на спад, несмотря на усилия властей. В стране заболели почти 470 тысяч человек, скончались 8,6 тысяч.