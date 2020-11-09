Зеленский заразился коронавирусом

Он планирует продолжить работать после самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него повысилась температура, поэтому он изолируется. Тест показал, что у главы государства коронавирус, передает Громадское.
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