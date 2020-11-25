Казахстан нацелен на 5%-ный рост ВВП к 2025 году – Токаев

«Очевидно, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Хотя Казахстан также будет находиться под большим давлением, тем не менее, кризис – это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели», - отметил Токаев.

«Главная задача правительств – обеспечить достойное качество жизни граждан своих государств. Нашего правительства – стремиться достичь этой фундаментальной цели. Фокус усилия будет направлен на достижение роста экономики в основном за счет: жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами», - заявил президент.

Он уточнил, что такая стратегия «предполагает строгий контроль за расходами бюджета, отмену неэффективных льгот и субсидий, сохранение низкой инфляции и свободного курса тенге».

По его словам, ненефтяной дефицит бюджета к 2025 году по расчетам правительства составит 6%, а общий дефицит – не более 3%. «В течение трех лет инфляция будет снижена до 4%, возможно даже ниже этого показателя. Активная индустриализация приведет к увеличению объемов производства в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза», - сообщил Токаев.

Президент предлагать сделать «по-настоящему приоритетными новые для нас направления – IT сфера и туризм», которые дадут около 300 тысяч новых рабочих мест.

«В рамках поддержки предпринимательства особое внимание будет уделено развитию конкуренции, укреплению верховенства закона и модернизации судебной системы. Это базовые элементы, без которых построение эффективной рыночной экономики невозможно. Казахстан должен войти в группу наиболее развитых стран, где созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Любое незаконое воспрепятствование бизнесу будет рассматриваться как тяжкое преступление», - заявил Токаев.

Казахстан, отметил он, планирует довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов в год.

«Будет оказана всемерная поддержка МСБ, к 2025 году МСБ обеспечит работой 4 млн казахстанцев, создавая 35% валового внутреннего продукта. 50 тысяч наших граждан в первую очередь, на селе, получат микрокредиты для открытия собственного бизнеса», - сказал президент.

«Реализация запланированного экономического курса позволит обеспечить к 2025 году ежегодные темпы роста на уровне более 5%», - заключил Токаев.