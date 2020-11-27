«Шеврон» предоставила Казахстану медикаменты и СИЗы в качестве гуманитарной помощи

Компания «Шеврон» доставила в Казахстан вторую партию лекарственных средств для лечения пациентов с Covid-19, а также партию из 400,000 пар перчаток в качестве гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба компании.

Грузы с лекарствами и средствами индивидуальной защиты были доставлены в Алматы. Во второй партии доставлены более 70,000 упаковок медикаментов, которые затем будут переданы в поликлиники и больницы всех областных центров и крупных городов стороны.

Кроме того, компания собирается закупить медицинские комбинезоны, маски, перчатки и бахилы для медработников. Первая партия, включающая медицинские перчатки уже прибыла в страну.

«Шеврон» − одна из ведущих интегрированных энергетических компаний, ведущая деятельность по всему миру, развивая проекты во всех сферах энергетической отрасли. «Шеврон» занимается разведкой, добычей и транспортировкой нефти и газа; переработкой, маркетингом и сбытом нефтепродуктов; производством и продажей нефтехимической продукции; производством электроэнергии, разработкой и внедрением технологий повышения эффективности во всех сферах деятельности компании.