Мажилис принял в первом чтении поправки по вопросам деятельности на Каспии

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». Документом определяются территориальные воды на Каспии.

«С учетом положений Конвенции вносятся изменения в действующие понятия «исходные линии для отчета ширины территориальных вод», «территориальные воды», «пограничное пространство Республики Казахстан». Законопроектом закрепляется компетенция комитета национальной безопасности на принятие правовых актов по организации строительства судов, утверждению описания и применения опознавательных знаков и внешней окраски судов пограничной службы Республики Казахстан», - отмечается в заключении профильного комитета мажилиса.

Кроме того, документом вводится понятие «рыболовная зона», «режим рыболовной зоны», а также закрепляется компетенция государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаимодействия.

«Принципиальным вопросом для нашей страны стало то, что Казахстан определил свою государственную границу по всему периметру территории. Установлены территориальные воды шириной 15 морских миль, их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, в которых каждое государство обладает исключительными правами на промысел. Рыболовство будет осуществляться на основе согласованных национальных вод. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран», - объяснила положения законопроекта депутат мажилиса Ирина Аронова.