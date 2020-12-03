Права внештатных сотрудников закрепил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала». Документ гарантирует равные права фрилансеров и штатных сотрудников.

«Как показала практика, отсутствие правового регулирования услуг по предоставлению персонала привело к грубейшим нарушениям прав работников заемного труда. Работники, выполняющие на одинаковых должностях со штатными сотрудниками аналогичные обязанности, сложности, количества и качества работ, с тем же уровнем квалификации получают оплату за труд намного ниже, нежели штатные сотрудники компании», - заявил депутат сената Сергей Ершов.

В результате внештатные сотрудники не защищены условиями отраслевых соглашений, не получают доплаты за вредные условия труда, не являются участниками коллективных договоров, соответственно, не имеют никаких социальных пакетов. Не защищены они должным образом и в случае получения травмы, гибели на производстве из-за того, что не застрахованы в системе социального страхования.

«В этой связи депутатами парламента был инициирован указанный законопроект для полного обеспечения конституционных гарантий граждан, предусмотренных статьей 24 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены и на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации», - пояснил сенатор.

В частности, в Гражданский кодекс вводится новый вид договора возмездного оказания услуг – договор на оказание услуг по предоставлению персонала, согласно которому одна сторона (направляющая) направляет своего работника для выполнения работы в интересах, под управлением и контролем другой стороны (принимающая). В Трудовом кодексе запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны; предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством; устанавливаются повышенные должностные оклады или доплаты работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.