Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти с 2021 года

3 декабря состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+, на котором принято решение о повышении добычи нефти с 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«По итогам заседания было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года, с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тыс. барр/сутки. Общее ограничение добычи стран участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн барр/сутки от базового уровня», - говорится в сообщении Минэнерго.

Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн барр/сутки.

Также страны договорились о проведении ежемесячных министерских заседаний, начиная с января 2021 года, для обзора текущего состояния нефтяного рынка и для корректировки дальнейшего уровня ограничений.

Казахстан на заседании ОПЕК+ представлял министр энергетики Нурлан Ногаев. Он отметил, что соглашение благоприятно влияет на мировую нефтяную индустрию, поддерживает баланс спроса и предложения и стабилизирует рынок нефти и нефтепродуктов.

С 1 апреля действует самое масштабное в истории соглашение о сокращении нефтедобычи – на 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. На заседании 30 ноября страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшей судьбе сделки, и встреча была назначена на 3 декабря.