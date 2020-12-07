Убытки казахстанских организаций гражданской авиации из-за пандемии составляют более 350 млрд тенге – КГА

Убытки казахстанских организаций гражданской авиации из-за пандемии составляют более 350 млрд тенге, а количество перевезенных пассажиров за 10 месяцев этого года снизилось на 38%, сообщил комитет гражданской авиации.

«Распространение пандемии коронавируса и последовавшее приостановление полетов, к сожалению, негативно повлияло на статистические показатели в отрасли. В этом году наблюдается спад по основным показателям – за 10 месяцев этого года число перевезенных пассажиров отечественными авиакомпаниями составило 4,4 млн человек, что на 38% меньше аналогичного периода 2019 года (7,1 млн человек). Также снизились показатели по количеству обслуженных пассажиров в аэропортах и транзитных пассажиров», - говорится в сообщении в понедельник.

В КГА отметили, что в мире, по прогнозным данным, в этом году ожидается спад мирового пассажиропотока на 60-70%, а по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), полное восстановление объемов перевозок до уровня 2019 года произойдет не ранее 2023 года.

«IATA также оценивает потери доходов отрасли от снижения уровня пассажиропотока в 2020 году в 252 млрд долларов США. Убытки отечественных организаций гражданской авиации составляют порядка 356,7 млрд тенге», - добавили в комитете.

Здесь напомнили, что в целях сокращения убытков и предотвращения банкротств отечественных авиакомпаний и аэропортов, правительством принят пакет мер государственной поддержки по налоговым послаблениям, в том числе установление поправочного коэффициента «0» к ставкам некоторых налогов, социальных платежей, освобождение по уплате НДС на импортируемые запчасти к самолетам и за нерезидента, освобождение от платы за пользование земельными участками и земельного налога и другие.

«Работа по минимизации последствий COVID-19 и оказанию помощи авиапредприятиям будет продолжена», - заверили в ведомстве.

В настоящее время принимаются последовательные меры по восстановлению авиасообщений с учетом эпидемиологической ситуации в стране и мире. Выполнение внутренних регулярных рейсов в настоящее время полностью возобновлено, а международное авиасообщение пока возобновлено с 12-ю странами (Турция, Корея, ОАЭ, Беларусь, Украина, Германия, Нидерланды, Узбекистан, Кыргызстан, Египет, Россия, Мальдивы) с частотой 52 рейса в неделю, что составляет 12% от общего объема международных перевозок в докоронавирусный период. Дальнейшее возобновление рейсов будет осуществляться по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса.