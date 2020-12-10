Токаев подписал поправки, предусматривающие отсрочку уплаты ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Также введен розничный налог для МСБ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает Акорда.
Еще по теме:
- Казахстан ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС
- Граждане стран ЕАЭС будут иметь равные права на пенсионные отчисления и перевод их в нацфонды
- «Нур Отан» предлагает не облагать подоходным налогом изъятые из ЕНПФ накопления
- Второе послание Токаева: новое движение к старому
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые