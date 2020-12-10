Токаев подписал поправки, предусматривающие отсрочку уплаты ИПН при изъятии пенсионных накоплений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает Акорда.

Ранее мажилис согласился с поправками сената и закрепил внедрение розничного налога для бизнеса и отсрочку уплаты индивидуального подоходного налога для физических лиц при изъятии своих пенсионных накоплений.

Казахстанцы смогут изъять часть своих пенсионных накоплений с 1 января 2021 года при их достаточном уровне. Более подробно об отсрочке уплаты ИПН Vласть писала ранее.