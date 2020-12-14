400 млрд тенге направят в 2021 году на реализацию «Дорожной карты занятости»

В 2021 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости» выделят 400 млрд тенге, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости.

Президент отметил, что во время пандемии «важную стабилизирующую роль сыграла «Дорожная карта занятости».

«На реализацию свыше 6,5 тыс. проектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры был направлен 1 трлн тенге. В следующем году выделим еще 400 миллиардов тенге», - сообщил Токаев.

Глава государства уверен, что несмотря на жесткие ограничения и карантин, удалось сохранить экономическую активность населения и помочь бизнесу удержаться на плаву.

«В рамках антикризисного пакета мер субъекты малого и среднего бизнеса получили отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, другие льготы и преференции. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона тенге. Это позволило сохранить объем выпуска продукции на 8 триллионов тенге. Было создано более 200 тыс. рабочих мест, отечественные компании получили государственные заказы на сумму около 500 млрд тенге», - проинформировал Токаев, добавив, что «таким образом, к 2025 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП должна достигнуть 35%».

Ранее глава государства поручил правительству и Нацбанку продлить действие программы «Дорожная карта занятости» на 2021 год, при этом в обновленной программе учесть все недоработки, которые выявлены в ходе реализации первого этапа.

«В особенности речь идет о качественном, эффективном освоении выделяемых средств в регионах. В буквальном смысле закапывание денег в землю, как это происходило в некоторых случаях, или раздача контрактов «своим» компаниям не должны повториться. Часть средств можно направить на микрокредитование», - отмечал Токаев.