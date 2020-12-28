​Облигации Chocofamily добавлены в официальный список столичной биржи AIX

Объем выпущенных бумаг составил $15 млн.
ТОО «Chocofamily Holding», предоставляющая различные услуги в сфере электронной коммерции, прошла процедуру листинга публичных облигаций на сумму $15 млн., сообщает пресс-служба биржи Astana International Exchange (AIX).
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