​Облигации Chocofamily добавлены в официальный список столичной биржи AIX

Облигации, со ставкой вознаграждения 10.25% и сроком погашения в 2023 году, номинальной стоимостью $100 за единицу, выпущены в соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана».

«За последние 10 лет стоимость Chocofamily выросла в долларовой оценке более чем в 300 раз, в следующие 4-5 лет мы планируем 20-кратный рост и провести IPO. При таких темпах финансирование роста через облигационный займ для компании − наиболее эффективный вариант с точки зрения взвешенной стоимости капитала, а для наших инвесторов − возможность получить высокий возврат на капитал», - прокомментировал сделку предправления компании Рамиль Мухоряпов.

Chocofamily Holding в начале 2020 года оценивалась в $70 млн., говорил Vласти Мухоряпов. Это первая компания в сфере электронной коммерции, выпустившая облигации на AIX.