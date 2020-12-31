В Павлодарской области против журналиста завели уголовное дело после статьи о госзакупках полиции

Департамент полиции Павлодарской области возбудил уголовное дело против журналистки портала Ratel.kz Ольги Воронько после публикации ею статьи о закупках полицией защитной амуниции, сообщил фонд «Адил соз» в четверг.

Статья «21-летний миллионер вооружает полицию» была опубликована 26 декабря, в ней говорилось о госзакупке, проведённой департаментом полиции Павлодарской области особым порядком, в рамках которой павлодарские полицейские приобрели защитную амуницию (бронежилеты, шлемы, дубинки, противоударные щиты и щитки) на сумму в 523 млн тенге.

«Как выяснила журналистка, департамент полиции сначала разместил на сайте goszakup.kz объявление о проведении госзакупок способом конкурса и допустил к нему 12 потенциальных участников. Однако по неизвестной причине конкурс был отменен, и вместо него департамент провел закупку указанного снаряжения из одного источника. Поставщиком было выбрано ТОО «SECURITY FACTORY», зарегистрированное за месяц до публикации объявления о планируемой госзакупке. Учредителем фирмы значится 21-летний выпускник одного из павлодарских колледжей, по специальности «стропальщик», - говорится в сообщении фонда.

Остальные потенциальные поставщики, среди которых имеются фирмы с большим опытом и соответствующим разрешением по поставку подобного рода снаряжения, обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву, генпрокурору, в агентство по противодействию коррупции, в Счётный комитет и Комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов, обвинив организаторов госзакупки в недобросовестности. Свои претензии предприниматели озвучили также журналисту.

«29 декабря журналистке позвонил следователь следственного управления департамента полиции и сообщил, что по факту разглашения информации о госзакупке возбуждено уголовное дело и сама она является свидетелем. Следователь попросил предоставить документы, на основании которых была написана статья. В тот же день павлодарские журналисты публично (через аккаунт в соцсети фейсбук) попросили пресс-службу прояснить ситуацию с Ольгой Воронько и сообщить, какой статус имеет разглашенная ею информация (служебная, секретная, гостайна) и по какой статье УК РК возбуждено уголовное дело. Однако пресс-служба департамента полиции Павлодарской области до сих пор никак не прокомментировала данную ситуацию», - сообщает «Адил соз».

Ольга Воронько позднее сообщила, что из неофициальных источников ей стало известно, что уголовное дело возбуждено по статье 147 части 5 «Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия в средствах массовой информации, либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных» (предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет). Дело возбуждено на основании заявления 21-летнего собственника ТОО «SECURITY FACTORY».

В фонде «Адил соз», комментируя дело, заявили, что «ни обвинение в разглашении информации о госзакупках, о чем сообщил журналистке следователь, ни обвинение в разглашении тайны личной жизни, о котором Ольга Воронько узнала в неофициальном порядке, к опубликованной ею статье неприменимы».

Размещение департаментом полиции Павлодара на сайте goszakup.kz объявления о проведении госзакупок способом конкурса на приобретение этого снаряжения и информации о допуске к нему 12 потенциальных участников конкурса говорит о том, что эта информация не составляет государственные секреты и не содержит служебную информацию ограниченного распространения.

Под частной жизнью понимается физическая и духовная сфера человека, которая включает в себя семейную и бытовую сферу индивида, его общения, отношение к религии, внеслужебные занятия, увлечения и иные сферы отношений, которым сам человек не желает придавать гласности. Личная и семейная тайна, как известно, относятся к частной жизни и включают в себя тайну усыновления, тайну частной жизни супругов, личные имущественные и неимущественные отношения, существующие в семье, и другие сведения.

Участие индивида в государственных закупках никоим образом нельзя отнести к частной жизни гражданина, его семейной и личной жизни. Таким образом, в статье журналистки нет разглашения информации о персональных данных, прокомментировал фонд.

«Публикация сделана в соответствии с линией президента Токаева на полное искоренение коррупции и участие в борьбе с этим злом общества и СМИ», - отметили также в «Адил соз».