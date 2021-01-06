Казахстан увеличит добычу нефти в феврале и марте

Накануне состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, на котором было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс.барр/сутки соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн.барр/сутки и 1,437 млн.барр/сутки соответственно», - говорится в сообщении.

Общее ограничение добычи нефти стран ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте – по 7,125 млн баррелей в сутки.