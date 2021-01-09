Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», - заявили в Twitter.

После беспорядков, которые устроили сторонники Трампа 6 января, Twitter временно заблокировал Трампа на 12 часов и потребовал удалить три поста, которые нарушали правила соцсети. Теперь же Twitter обратил внимание на два новых твита Трампа. В одном из них он заявил, что голоса 75 млн проголосовавших за него сторонников «будут иметь гигантский вес долгое время», «не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме». В соцсети расценили это как то, что Трамп не планирует способствовать мирной передаче власти. В другом твите Трамп написал, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Этот пост, по мнению администрации соцсети, сторонники республиканца могут воспринять как очередное подтверждение того, что выборы не были законными.