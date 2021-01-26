​Правительству нужно продолжить снижение объемов теневой экономики и товарооборота − Токаев

Правительству необходимо продолжать снижение объемов серой экономики и товарооборота. К 2025 году размер теневого сектора в Казахстане должен быть сокращен до 15%. Специально для этого при президенте начнет работу Агентство по борьбе с экономическими преступлениями, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства.

Глава государства указал правительству на то, что в за прошлый год сумма налоговых и таможенных поступлений сократилась на 18% до 65% относительно 2019 года. Помимо прочего это связано с широким применением практики недостоверного декларирования. Только на границе с Китаем за время пандемии и локдаунов количество подобных фактов составило порядка 50 тыс.

«Расхождение в зеркальной статистике с Китаем более 5 млрд долларов. Контрабанда − это не только неуплаченные налоги, это прямая угроза отечественной промышленности, здоровью граждан, окружающей среде. Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства таможенно-тарифная − недостаточно эффективна. Поручаю правительству разработать комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границе государства до 1 сентября текущего года», − заявил Токаев.

Разработанная программа должна кардинально улучшить таможенное администрирование, усовершенствовать техрегулирование, а также нормализовать экспортный и иные виды контроля.

Правительству также нужно будет направить больше ресурсов на борьбу с лжепредприятиями и «злостными неплательщиками» налогов. В связи с этим Токаев указал на разногласия в оценках теневого сектора Казахстана: официальные данные фиксируют этот показатель на уровне 25%, тогда как Всемирный банк – 40%. Тем временем обороты преступных групп, занимающихся обналичиванием и иными нелегальными способами получения доходов, исчисляется триллионами тенге.

В 2019 году правительство присоединило службы экономических расследований к комитету финансового мониторинга. Это, по словам Токаева, дало положительный эффект: за 2020 год было возбуждено рекордное число дел в отношении организованных группировок в сфере теневой экономики, пресечена деятельность 73 групп, а также снижен объем обналичивания денег.

«Это только начало работы. для сохранения позитивной динамики необходимо повысить статус данного подразделения, создать в самые сжатые сроки агентство по борьбе с экономическими преступлениями при президенте. Это повысит автономность принятия решений исключит конфликт интересов. Данное ведомство совместно с правительством и другими органами должно приступить к реализации мер по борьбе с теневой экономикой. К 2025 году она, теневая экономика, не должна превышать 15%, это очень серьезная задача которая стоит перед правительством и создаваемым агентством», - заключил президент.