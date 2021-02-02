Одно из двух уголовных дел в отношении Серикжана Билаша прекращено

Уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса о разжигании розни в отношении общественного деятеля Серикжана Билаша было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, сообщил адвокат активиста Шынкуат Байжанов. Он опубликовал фото постановления следователя Токабаева.

В ответе департамента полиции Алматы говорится, что досудебное следствие было прекращено еще 27 мая 2020 года. Но адвокату об этом сообщили только сейчас.

По словам Байжанова, в прошлом году четыре общественных объединения написали заявление в отношении Билаша.

«Они заявили, что Серикжан Билаш оскорбил государственные символы Республики Казахстан и вызвал социальную рознь, сказав фразу «Көк дамбалдың желбірегені» (в переводе означает «Колыхание синих панталон») вместо фразы «Көк тудың желбірегені» (Колыхание синего флага). Но здесь ничего такого нет. Среди казахов Китая известна юмористическая песня Куранбая Байжиена «Көк Дамбал». Серикжан применил эту фразу в обращении к автору песни «Көк тудың желбірегені» за то, что он не смог защитить казахов в Китае. Но позже Серикжана вызвали на допрос, несмотря на карантинные меры. И я участвовал в этом деле и доказывал, что здесь он использовал эту фразу в литературном стиле для обозначения песни. Специалисты города Алматы провели филологическую экспертизу и пришли к выводу, что враждебных слов не было»,- рассказал Байжанов Vласти во вторник.

На Серикжана Билаша и его соратников заведено еще одно уголовное дело, их подозревали в незаконном присвоении собственности. Шынкуат Байжанов планирует отправить запрос в департамент полиции и по этому делу.

Серикжан Билаш известен как активист, защищающий права казахов в Китае, он придал огласке сотни случаев заключения этнических казахов в лагеря для мусульман в Синьцзяне.

В 2019 году Билаша приговорили к штрафу по делу о якобы незаконной общественной деятельности, до суда он провел пять месяцев под домашним арестом. В прошлом году активист решил выехать за пределы Казахстана по соображениям безопасности.