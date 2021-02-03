В налоговой службе отрицают скоординированную атаку на правозащитные НПО

Глава комитета государственных доходов Марат Султангазиев заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, что нарушения, допущенные независимыми правозащитными неправительственными организациями по сдаче налоговой отчетности, являются формальными. Но наказывать за это нужно по закону, и это не является скоординированной атакой.

«Данный состав правонарушения является формальным – непредоставление отчетности, либо недостоверное отражение (отчетности – V)... Ввиду того, что по данным формальным основаниям, именно за нарушение срока предоставления отчетности, либо недостоверное представление отчетности, у нас административным кодексом предусмотрен административный штраф, то мы будем применять данные штрафы», - заявил Султангазиев.

Он добавил, что проверяющий, который выявил такие недочеты, обязан составить протокол по законодательству, в частности, по Кодексу об административных правонарушениях. А КоАП предусматривается как штраф, так и приостановление деятельности. Причем такая работа проводится на постоянной основе, и в 2018 году было выявлено 4 НПО, которые нарушили предоставление отчетности, в 2019 – 6 организаций и в 2020 году – 16. Однако Султангазиев не считает это скоординированной атакой, как это уже назвали ряд международных организаций.

«У нас и в 2018 году, и в 2019 году, и в пределах исковой давности эта работа постоянно проводится, ежегодно проводится. Кроме того, если обратиться к международной практике, то законодательство таких развитых стран, как США, Великобритания, Израиль, они предусматривают абсолютно аналогичные нормы для НПО. НПО для того и НПО, что оно должно быть максимально прозрачным и, наверно, наиболее законопослушным, чем все другие субъекты. За неотражение в налоговой отчетности полученных денежных средств, там штрафы гораздо больше. В США, насколько я помню, там до 10 тысяч долларов доходят», - подчеркнул Султангалиев.