Ведомство проводит рутинные проверки, заявил его глава
В налоговой службе отрицают скоординированную атаку на правозащитные НПО
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Глава комитета государственных доходов Марат Султангазиев заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций, что нарушения, допущенные независимыми правозащитными неправительственными организациями по сдаче налоговой отчетности, являются формальными. Но наказывать за это нужно по закону, и это не является скоординированной атакой.

«Данный состав правонарушения является формальным – непредоставление отчетности, либо недостоверное отражение (отчетности – V)... Ввиду того, что по данным формальным основаниям, именно за нарушение срока предоставления отчетности, либо недостоверное представление отчетности, у нас административным кодексом предусмотрен административный штраф, то мы будем применять данные штрафы», - заявил Султангазиев.

Он добавил, что проверяющий, который выявил такие недочеты, обязан составить протокол по законодательству, в частности, по Кодексу об административных правонарушениях. А КоАП предусматривается как штраф, так и приостановление деятельности. Причем такая работа проводится на постоянной основе, и в 2018 году было выявлено 4 НПО, которые нарушили предоставление отчетности, в 2019 – 6 организаций и в 2020 году – 16. Однако Султангазиев не считает это скоординированной атакой, как это уже назвали ряд международных организаций.

«У нас и в 2018 году, и в 2019 году, и в пределах исковой давности эта работа постоянно проводится, ежегодно проводится. Кроме того, если обратиться к международной практике, то законодательство таких развитых стран, как США, Великобритания, Израиль, они предусматривают абсолютно аналогичные нормы для НПО. НПО для того и НПО, что оно должно быть максимально прозрачным и, наверно, наиболее законопослушным, чем все другие субъекты. За неотражение в налоговой отчетности полученных денежных средств, там штрафы гораздо больше. В США, насколько я помню, там до 10 тысяч долларов доходят», - подчеркнул Султангалиев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Фракция «Ак жол» не стала голосовать за законопроект по расширению ответственности местных органов власти
Новости
Samsung получила премии CES 2021 Innovation Awards за яркие решения в сегменте Smart TV
Новости
Власти обещают, что использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным
Просматриваемые
Новости
В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин
Новости
Главреда «Уральской недели» хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земельных участков
Новости
Скончался главный редактор «Информбюро» Михаил Дорофеев
Новости
​В Алматы откажутся от объявленного ранее ужесточения карантина
Новости
В Алматы в сутки госпитализируют до 90 пациентов с коронавирусом
Новости
Вакцина Pfizer может быть доступной для казахстанцев со второго полугодия 2021 года – Минздрав