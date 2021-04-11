Казахстан вновь побил рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки

В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило 313,6 тыс. человек – около 1,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 104,9 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил в воскресенье Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 31 тысяч человек – это рекордный суточные показатель. В Алматы за сутки вакцинировано более 11,5 тысяч человек – это также рекордный показатель. В пятницу в регионы поступила новая партия вакцины, после чего массовая вакцинация возобновилась.

Алматы по-прежнему лидирует по числу и доле вакцинированных - в городе прививку получили 60,7 тыс. человек (3,5% населения).

Далее следует Туркестанская область – 28,9 тыс. (1,4%), столица – 28,3 тыс. (2,4%), Алматинская область – 26,8 тыс. (1,3%), Карагандинская область – 16,7 тыс. (1,3%), Шымкент – 16,5 тыс. (1,5%), Восточно-Казахстанская область - 15,9 тыс. (1,2%), Жамбылская область – 15,1 тыс. (1,2%), Актюбинская область – 12,7 тыс. (1,4%), Павлодарская область - 11,9 тыс. (1,6%), Костанайская область – 11,3 тыс. (1,3%), Северо-Казахстанская область - 10,9 тыс. (2%), Акмолинская область – 10,8 тыс. человек (1,5%), Кызылординская область - 10,7 тыс. (1,2%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области - 7,5 тыс. (1,1%) и Мангистауской области - 6,7 тыс. (0,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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